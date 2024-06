Rete degli aeroporti, ennesimo altolà: «Manca un piano»  

Un miliardo di euro. Nella storia dell’Isola nessun’altra operazione di alchimia societaria ha raggiunto il valore della – potenziale – fusione tra i tre aeroporti sardi. Eppure del percorso di integrazione, che dovrebbe prima passare dalla contestatissima privatizzazione dello scalo di Cagliari, si sa poco o niente. Non si conoscono i numeri, i presunti vantaggi, le prospettive, la visione futura. Un matrimonio al buio. La Regione, che sugli aeroporti ha investito dal 2010 a oggi oltre 120 milioni, non ha mai visto uno straccio di piano industriale.

Il discorso

E ieri l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu lo ha ricordato proprio in casa della Camera di Commercio di Cagliari, cioè la padrona della Sogaer, in occasione della presentazione del “Libro bianco” sulle dotazioni infrastrutturali della Sardegna. «Non abbiamo ancora una rete degli scali sardi perché gli aspetti economici dell’unione dei tre aeroporti vanno accompagnati da un progetto industriale chiaro, che la politica deve conoscere in maniera puntuale. Non voglio fare polemica, ma dobbiamo vedere questi documenti». Insomma: c’è un’assenza totale di trasparenza sull’operazione che di fatto consegnerebbe al fondo di investimento F2i il monopolio della gestione degli aeroporti sardi.

Lo scenario

La procedura, congelata dall’intervento della governatrice Alessandra Todde nei giorni dell’insediamento della Giunta («qualsiasi decisione sarà un atto ostile nei confronti della Sardegna») in realtà procede sottotraccia. I vertici della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e di F2i sarebbero pronti a offrire alla Regione il potere di convocare l’assemblea della società unica. Una sorta di contentino, visto che Viale Trento avrebbe solo un consigliere d’amministrazione su 9 nell’ipotetico board degli aeroporti sardi. Il controllo degli scali sarebbe tutto in mano al blocco composto da F2i, Fondazione di Sardegna e fondo Blackrock. Mentre la Camera di Commercio, ora proprietaria della Sogaer al 94%, vedrebbe diluita la sua quota fino al 40,5% nella holding aeroportuale.

Il calendario

I prossimi giorni saranno decisivi. L’ordine di scuderia (di Camera e F2i) è quello di chiudere l’operazione entro metà giugno. Ma la Regione non ha nessuna intenzione di accelerare, anzi. Non è un caso che ieri la governatrice Alessandra Todde, annunciata tra i partecipanti alla presentazione del Libro bianco sulle infrastrutture sarde, abbia disertato l’incontro nella sede della Camera di Commercio a Cagliari. Il fronte dei favorevoli alla fusione è determinato ad andare avanti: «Vorrei ricordare che tutte le Camere di commercio della Sardegna hanno espresso formalmente le proprie volontà positive relative a questo progetto», ha detto il presidente della Camera di Commercio di Nuoro Agostino Cicalò, nel corso di una mattinata in cui alcuni esperti hanno illustrato genericamente i possibili vantaggi di una «rete aeroportuale integrata».Nessuno però ha parlato degli svantaggi che l’ennesimo monopolio nel settore dei trasporti potrebbe portare nell’Isola. Né ha ricordato che sull’operazione sono già arrivati pesantissimi pareri negativi, come quello della Corte dei Conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA