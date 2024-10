Rete colabrodo, strade rattoppate 

Fa acqua da tutte le parti. Anche se in questi ultimi anni la situazione è migliorata. La rete idrica di Cagliari è un colabrodo fragilissimo che si rompe in continuazione: un giorno salta la condotta nel quartiere di San Benedetto, il giorno dopo a Monte Urpinu. Poi a Is Mirrionis, a Bonaria, a Genneruxi, in Marina. L’ultima perdita, in ordine di tempo, quella che da una decina di giorni ha trasformato via Jenner in una piscina. Abbanoa arriva, in via Jenner non ancora, sventra strade e marciapiedi per riparare il guasto ma una volta finito il lavoro, invece che sistemare la carreggiata, gli operai mettono solo delle toppe , a volte neppure d’asfalto ma un banalissimo cemento (vedi sulla pista ciclabile di via dei Salinieri o in via Grazia Deledda), pezze spesso precarie, patchwork che al di là dell’(anti) estetica iniziano presto a sbrecciarsi e sotto la pioggia generano buche o voragini.

Botta e risposta

«A breve ci saranno le prime interlocuzioni del sindaco con i nuovi vertici di Abbanoa per avviare una proficua collaborazione, poi avvieremo degli incontri più specifici perché è necessario sin da subito chiarire che le strade della città devono essere rispettate», dice l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. E aggiunge. «Grazie alla nuova gestione di Abbanoa confidiamo che gli interventi sulle strade cittadine siano in linea con quanto l’amministrazione comunale sta portando avanti. Non sarà più accettabile che dopo un rifacimento del manto stradale si sia costretti a fare lo slalom per evitare avvallamenti o buche causati da interventi di altri enti». «Verificheremo immediatamente tutte le segnalazioni del Comune», fanno sapere da Abbanoa, «e dove necessario solleciteremo l’impresa delle manutenzioni a eseguire i ripristini a regola d’arte».

La beffa

Una premessa è obbligatoria: il problema del mancato ripristino dell’asse stradale riguarda la manutenzione di tutti i sottoservizi (fibra, gas, telefonia, etc.), non solo le condotte quindi. Detto questo, ci sono situazioni esemplari. Casi presi a simbolo di interventi effettuati ma senza ripristino di strade e marciapiedi a cui i cagliaritani sembrano essere condannati. Via Fleming: alcune settimane fa la condotta si è aperta ogni giorno per diversi giorni a distanza di pochi metri. Per coprire la buca aperta per effettuare la riparazione, sul marciapiede è stata posizionata una montagna di sabbia che con la pioggia diventa una fanghiglia e senza una trappola per i pedoni (senza considerare che una carrozzina passa a fatica, così come chi ha difficoltà di deambulazione). «Qui bisogna sostituire l’intera condotta», fa sapere il gestore unico del servizio idrico, «ma bisogna procedere per step per non lasciare senza acqua per più giorni i residenti».

In Piazza Deffenu e via Campidano, forse va anche peggio: la condotta è saltata sette volte e la riparazione del manto stradale (rifatto un anno fa) oggi è un rattoppo di bitume che è saltato. E se per alcune strade, si dirà, «tanto erano da sistemare», per altre il mancato ripristino riguarda invece strade appena tirate a lucido dal Comune: via Grazia Deledda, piazza Deffenu, appunto, via Petrarca, via Cadello (all’altezza degli attraversamenti pedonali rialzati), via Cavaro.

I lavori

Via Campidano, però, è un paradosso. Perché Abbanoa, da un anno, aspetta il via libera per iniziare i lavori di sostituzione della condotta. «Aspettiamo le autorizzazioni del Comune e di Arst per il rifacimento integrale delle condotte da Piazza Deffenu, via Campidano, tratto di via Sonnino e piazza Emilio Lussu. Attualmente è la principale criticità della rete idrica cittadina, oggetto di numerosi interventi di riparazione che ne stanno garantendo la tenuta. L’avvio del cantiere è subordinato al coordinamento con gli altri cantieri presenti in zona: le interferenze legate alla realizzazione del tracciato della metropolitana e il rifacimento di via Roma». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA