Rete colabrodo,  Santu Predu e altri  restano senz’acqua 

Una copiosa perdita che sembrava un fiume in piena. È successo ieri mattina a causa di un guasto improvviso alla condotta in viale Ciusa. La situazione ha messo in difficoltà i residenti di alcune zone di Nuoro, in particolare nel rione di Santu Predu.

Le squadre di Abbanoa sono state chiamate per eseguire la riparazione della perdita, a pochi passi dal belvedere di viale Ciusa, ma per completare le operazioni è stato necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 14 alle 17.

Migliaia i cittadini sono rimasti così per ore senza acqua. Le zone interessate dal disservizio, oltre a Santu Predu, hanno compreso La Solitudine, Sa ’e Sulis, Irrilai, Sa ’e Manca, Su Campu, Preda Istrada, Corte ’e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore.

Il pronto intervento di Abbanoa ha cercato di limitare i disagi, ma durante i lavori i residenti delle aree coinvolte hanno dovuto fare i conti con l’impossibilità di utilizzare l’acqua potabile. Dopo le operazioni, Abbanoa ha fatto sapere che l’erogazione idrica è stata ripristinata nel pomeriggio, ma i disagi, soprattutto per i residenti delle zone più alte della città, sono durati sino a tarda sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA