Rete colabrodo nella città cantiere 

Negli ultimi mesi i lavori in città sono aumentati tra nuove piazze, aree verdi, asfalti e marciapiedi. Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale i disagi restano ancora tanti: dalle strade rattoppate alle grosse perdite d’acqua. Tanti i rioni coinvolti: da Città Giardino alla Solitudine.

Monte Jaca

In via Tirso, a Monte Jaca, da anni un tubo arancione scarica l’acqua piovana in una discesa di terra molto ripida, il rischio frana è alto. Il rione è conosciuto in città per la presenza di alcune abitazioni costruite su terrazzamenti in pendenza, che causano (quasi come un effetto domino) varie conseguenze anche per quanto riguarda alcuni collegamenti idrici e i rischi idrogeologici. Da anni i residenti segnalano, senza riuscire a risolvere il problema. Ma non sono gli unici.

Altri disagi

Altre perdite d’acqua sono state segnalate negli ultimi mesi e nei giorni scorsi anche in via Cucca e via Biasi. «Da dicembre, in via Cucca, abbiamo una grossa perdita d’acqua. Le segnalazioni vengono fatte settimanalmente, ma non abbiamo ancora visto alcun intervento», dice un residente. Anche una vicina di casa, residente in via Cucca, segnala il disagio facendosi portavoce per i residenti delle vie limitrofe. «Non se ne esce più - dice -. È stato fatto il nuovo asfalto, ma ahimè è servito a ben poco. L’acqua fuoriesce in vari punti proprio dal centro della strada riasfaltata. Qualche giorno, all’improvviso, ci ritroveremo lo zampillo. Ci alterniamo tra vicini per le segnalazioni; nessuno di noi è riuscito a ottenere una risposta significativa o un pronto intervento». E prosegue: «In via Biasi la strada è sempre un colabrodo, si rattoppa da un lato e l’acqua risale da un altro. Ci dispiace vedere lo spreco d’acqua. Da poco c’era un rigagnolo anche davanti alla Vigilanza La Nuorese, in via Dessanay. Ogni tanto ricompare. Noi facciamo le segnalazioni ma purtroppo nessuno interviene o riesce a intervenire in modo permanente».

Opere pubbliche

In merito da Abbanoa non è ancora giunta nessuna risposta. L’acqua, però, non è l’unica preoccupazione. Oltre ai lavori pubblici intrapresi nell’ultimo periodo da Monte Gurtei a viale Trieste, piazza Italia, a breve, come ha detto più volte dall’assessore con delega alla Visione urbana Fabrizio Beccu, arrivano a Preda Istrada: «Tutti e tre con i 20 milioni di euro che abbiamo a disposizione per il rifacimento e la riqualificazione delle aree in questione». Si aggiungono i rattoppi rapidi e poco decorosi di alcune ditte che hanno eseguito interventi sparsi su strada, soprattutto in viale della Solitudine. Anche in via Roma c’è ancora tanto da fare. I lavori appena conclusi hanno mutato di ben poco la situazione dei lastroni stradali traballanti e degli avvallamenti. Insomma, la situazione strade in città grazie ai lavori pubblici sembra essere in fase di miglioramento, tra tocchi e ritocchi costanti, mentre il problema delle perdite d’acqua resta ancora la spina nel fianco di molti residenti e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA