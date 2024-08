Rete colabrodo, mezza città senz’acqua 

Giovedì la rottura della condotta idrica in via Dessany, con la chiusura della strada al traffico veicolare per poter procedere alla riparazione. Ieri in viale Sardegna, nello stesso punto dove c’era stata un’analoga perdita pochi giorni fa, un’altra rottura della condotta idrica con mezza città di Nuoro che è rimasta a secco.

La falla questa volta si è verificata in due punti differenti ma lungo la stessa strada: in particolare, una all’incrocio di via Aosta, l’altra perdita proprio sulla rotonda del Quadrivio.

Le squadre di Abbanoa dal primo pomeriggio sono intervenute per completare la riparazione della condotta.

L’operazione ha richiesto la chiusura del serbatoio di Cuccullio al servizio dei quartieri Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu ’e Carros, Furreddu che sono rimasti a secco. Lavori che secondo Abbanoa sarebbero andati avanti sino alle 20, e una volta conclusi avrebbero portato al contestuale riavvio dell’erogazione.

Intanto dopo oltre 48 ore dalla prima segnalazione ieri nessun intervento delle squadre di Abbanoa in un’altra zona della città, via Brofferio, dove si è verificata un’altra copiosa perdita di acqua potabile, buttata in strada. (f. le.)

