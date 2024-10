Una perdita d’acqua che parte da via San Saturnino e, seguendo la pendenza stradale, inonda buona parte di via Angioy circondando piazzetta santa Gianna Beretta Molla. Un angolo del centro storico abbandonato da tempo e che adesso si trova anche accerchiato dall’acqua per una perdita delle condotte di Abbanoa, che dovrebbe intervenire quanto prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA