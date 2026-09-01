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San Vero Milis.
02 settembre 2026 alle 00:55

Rete colabrodo, la proposta 

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«Basta rattoppi, bisogna sostituire subito i tratti più critici». L'appello arriva da Andrea Atzori, consigliere di opposizione del Comune di San Vero Milis, e riguarda le continue perdite idriche nel centro abitato e lungo tutte le marine, con tutti i disagi del caso. Atzori ha deciso di proporre alla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Vacca, una serie di interventi per gestire l’emergenza idrica.

San Vero Milis è uno dei pochi comuni sardi non gestiti da Abbanoa. Il consigliere propone la sostituzione selettiva della rete: «Non proponiamo di rifare indiscriminatamente tutti i 73 chilometri, ma di sostituire prima di tutto i tratti con più rotture per chilometro, le condotte con perdite notturne elevate, i collegamenti dei pozzi, i settori sottoposti a maggiori pressioni e gli allacci e i giunti vecchi insieme alla condotta principale. Entro i prossimi tre anni, proponiamo una quota minima di rinnovo di circa 2-3 km all’anno, scelta sulla base del rischio, anziché continuare con riparazioni puntuali della stessa tubazione. Ogni nuovo pozzo – aggiunge Atzori – dovrebbe essere accompagnato da controlli idrogeologici, microbiologici, di cloruri e salinità: nelle zone costiere, l'aumento dei prelievi può aggravare l'intrusione salina. La gestione autonoma può funzionare, ma deve diventare una vera e propria gestione industriale della rete e non una manutenzione quasi esclusivamente emergenziale. Le nostre proposte – conclude Andrea Atzori – sono mirate a risolvere le ben note criticità di una rete colabrodo, che a nostro avviso deve rimanere di gestione diretta comunale».

L'emergenza idrica è uno dei grossi problemi che la nuova amministrazione, insediatasi a giugno scorso, ha dovuto affrontare fin da subito. È giusto dire che ogni volta che arriva la segnalazione di una perdita, sia nel centro del paese che nelle borgate marine, gli operai intervengono nell’immediato. Anche quando nelle abitazioni, per diverse volte, è mancata l’acqua.( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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