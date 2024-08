Rete colabrodo, in arrivo 2,3 milioni di euro 

Pioggia di finanziamenti per le reti colabrodo di Assemini: la Regione ha stanziato oltre 2,34 milioni di euro per riqualificare la rete idrica comunale, volti a migliorare il servizio idrico integrato per gli usi civili, ridurre le perdite e ottimizzare la fornitura e il sistema di distribuzione. Una boccata di ossigeno per i cittadini che da anni fanno i conti con cali di pressione, interruzioni nell’erogazione e perdite d’acqua in strada.

L’allarme

Non è una novità che ad Assemini ci siano criticità legate al servizio idrico. Le ingenti perdite non solo riempiono le strade di pozze ma vanno a sommarsi a quelle degli altri Comuni sardi, facendo dell’Isola la quarta regione italiana per spreco di acqua potabile.Secondo un recente rapporto Istat la Sardegna perde più del 50 per cento, corrispondente a 130 milioni di metri cubi, di acqua dalle reti idriche. E Assemini, con la sua quantità di dispersione, ha contribuito a portare l’hinterland cagliaritano a quantità di perdite maggiori rispetto alla media regionale.

La denuncia

L’emergenza c’è e i cittadini lo fanno presente contattando direttamente Abbanoa, società che in chiusura dell’esercizio finanziario si è detta pronta a dare «priorità all’efficientamento delle reti idriche con la lotta alle perdite». Tuttavia l’ente ha difficoltà a star dietro a tutte le richieste di intervento, lasciando defluire l’acqua nelle strade talvolta per mesi oppure provvedendo con interventi tampone che bloccano la perdita in un punto per poi farla ricomparire qualche metro più avanti. Lo testimonia la cittadina Valeria Cruzzocrea, 48 anni, esasperata per una perdita che in via Kolbe è iniziata a luglio: «Per ben 4 volte, ma non in maniera celere, Abbanoa è intervenuta sotto casa “tappezzando” la condotta senza però trovare una soluzione definitiva che, inevitabilmente, si ripresenta. Che cosa bisogna fare per far cambiare il tubo che ormai è marcio e si spacca in continuazione? Oltre lo spreco enorme di acqua l’asfalto si rovina, parcheggiare sotto casa diventa rischioso». Qualche giorno fa Abbanoa è intervenuta risolvendo, almeno momentaneamente, il problema.

Le proposte

Sono tante le vie sulla lista nera: Kennedy, Toscana, Sardegna, Sassari, Sonnino, Salaris e Marengo solo alcune. Qualche cittadino propone una class action contro Abbanoa, mentre altri chiedono un maggior interessamento da parte del Comune il quale, come ente pubblico, partecipa alla società nella misura dello 0,2 percento. E infine, speranzosi, si domandano se i nuovi finanziamenti regionali permetteranno di trovare una soluzione definitiva alle annose criticità.

