Rete colabrodo, guasti ovunque 

L’ultima a rompersi, in ordine di tempo, è stata la condotta idrica in via San Michele: lì, da sabato, gli operai lavorano per riparare il guasto che ha obbligato anche a chiudere alle auto un parte della strada (dalla rotatoria di via Po fino a poco prima di piazza San Michele). Due giorni prima c’è stata la rottura in via Angioy, che ha costretto attività commerciali e scuola Satta a non aprire per una giornata (con inevitabili code di polemiche). In precedenza, erano “esplose” le tubature a Monte Urpinu (in via Fleming), Genneruxi (via dei Conversi), Bonaria (via Campidano), Is Mirrionis (via Jenner, via Timavo), Sant’Avendrace (via dell’Agricoltra), solo per citarne alcune. Roba da non crederci.

Disagi

Benvenuti a Cagliari, la città dove la rete idrica fa letteralmente acqua da tutte le parti. Le condotte vecchie e usurate si aprono e, quando succede, interi quartieri restano ore, quando va bene, più spesso giorni, senza acqua nei rubinetti, senza considerare l’acqua che si perde prima che Abbanoa riesca a intervenire. È vero, va detto, il problema si verifica meno rispetto al passato (ma comunque sempre troppo spesso) dopo che il gestore unico che sta mettendo in campo un piano per il risanamento generale dell’intera rete cittadina, lunga 380 chilometri.

Tutto questo gigantesco problema delle tubature che si rompono ripetutamente è dovuto, dicono sempre i tecnici, alle pessime condizioni delle tubature, specialmente nel tratto di rete finale, quello che porta il servizio fino ai rubinetti delle case dei cagliaritani. Sono gli acciacchi dell’età: per questa ragione sempre più spesso qualche tubo si rompe, provocando improvvisi allagamenti e di conseguenza le strade vengono chiuse al traffico. «In un anno, le squadre di Abbanoa garantiscono in media circa 750 interventi di manutenzione che comprendono la banale riparazione di una perdita idrica, l’efficientamento di impianti o la sostituzione integrale di tratti di condotte», spiega il gestore in una nota. «La condotta primaria di viale Sant’Avendrace è già stata oggetto nel 2021 di un intervento di risanamento con la tecnica del “relining” che ha consentito di risanare una delle condotte principali della rete idrica cittadina. Di recente è stato concluso lo stesso tipo di intervento nella condotta primaria di viale Trieste da viale Trento fino a piazza del Carmine e l’ultimo tratto di viale Sant’Avendrace fino all’incrocio con via Tirso». Inoltre, «sono stati avviti i lavori per la condotta primaria tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu, si tratta di due appalti quasi 7 milioni di euro. Già appaltati anche i lavori di sostituzione integrale di circa 1,2 chilometri di reti nelle vie Einaudi, Abba, Orlando, Iglesias, Oristano, Ozieri, Macomer e Tempio».

La dispersione

C’è poi l’altro problema. Il problema, in questo caso, è lo spettro della siccità: peggiore dell’autunno del 2011, dell’estate del 2012 e dell’inverno del 2019. C’è pochissima l’acqua negli invasi e allora l’occhio cade di nuovo lì, a quello che succede sottoterra. La dispersione della rete idrica: ovvero, quanta acqua viene persa dai tubi non arrivando alla destinazione finale. Naturalmente, i primi a pagarne le conseguenze sono le famiglie cagliaritane che, a turno, lamentano abituali irregolarità nell’erogazione idrica. Ma il danno economico lo paghiamo tutti, perché che si tratta di acqua potabile che ha già subito un costoso processo di depurazione. Abbanoa da tempo ha cominciato un lavoro sull’efficientamento della rete che ha dato già risultati. «Negli ultimi anni si è ridotta la quantità d’acqua distribuita in rete: si è passati dai 31,9 milioni di metri cubi immessi in rete nel 2019 a 26,7 milioni del 2023, con una diminuzione di ben 5,2 milioni di metri cubi. A Cagliari il tasso di dispersione è sceso dal 59% al 53% in un solo anno». Una buona notizia, certo. Ma è un dato ancora troppo elevato: perché di tutta l’acqua potabile immessa in rete, più della metà viene buttata.

