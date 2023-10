Rete colabrodo e acqua a singhiozzo 

Crisi idrica a Serramanna dove la pressione della rete, anche per la diminuita portata delle falde, è insufficiente a garantire l’erogazione dell’acqua in tutto l’abitato. Il risultato: acqua a singhiozzo e disagi. «In certe zone del paese la condotta è vecchia di 50-60 anni e ci presenta il conto in termini di guasti e perdite», dice il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, Comune che gestisce in autonomia il servizio.

L’interrogazione

La situazione dipinta dal consigliere di minoranza Carlo Pahler, che sul caso dei disservizi idrici ha presentato un’interrogazione, è allarmante: «Pongo all’attenzione dell’amministrazione la grave situazione che sta colpendo la cittadinanza del Comune di Serramanna in cui si osserva da settimane la drastica riduzione della portata d'acqua corrente erogata alle abitazioni. Una quantità insufficiente tale da non permettere neppure di riempire le cisterne domestiche di cui ogni abitazione in Serramanna è inevitabilmente provvista – scrive il consigliere di Serramanna Futura, che lamenta l’assenza di informazioni –. A distanza di settimane in cui si osserva il perdurare del disservizio e il sempre maggiore coinvolgimento di ulteriori aree del paese non vi è stata ad oggi alcuna comunicazione ufficiale sul sito del Comune o su altri canali». Da qui l’interrogazione «per conoscere quali sono le cause specifiche della mancanza d’acqua nel centro urbano».

La promessa

Il sindaco Littera non nega il problema e offre una chiave di lettura ai disservizi: «Ogni anno, tra settembre e ottobre, si registra da sempre la situazione più critica. A tutto questo concorrono diversi fattori che si sommano: non piove da quattro mesi e questo influisce sulla portata delle falde dalle quali attingiamo, le temperature alte che si mantengono sui livelli estivi i consumi, la riapertura, da settembre, delle scuole e il riavvio delle attività sportive che richiedono ulteriori, irrinunciabili, esigenze d’acqua». Littera parla anche della rete idrica, che «nonostante 40 interventi di riparazione da inizio anno, presenta una serie di perdite nuove». Pozzi a secco e perdite nella rete: per i serramannesi avere l’acqua corrente in casa è sempre meno scontato, ma l’inversione di tendenza sarebbe dietro l’angolo. «La situazione migliorerà nei prossimi giorni. Da metà della prossima settimana, con la conclusione della gara d’appalto sarà un’impresa a riparare le perdite», annuncia il sindaco.

