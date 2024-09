Rete colabrodo, disagi in tutta la città 

Buche piccole e grandi che spuntano all’improvviso, avvallamenti e inevitabili transennamenti. La rete idrica e fognaria della città è ridotta, da decenni, ad un colabrodo. E non passa giorno senza che si formi una nuova fossa.

Succede perché acqua e liquami scorrono nel sottosuolo trascinando via la terra su cui poggia l’asfalto. Ciò causa l’apertura di crepe oltre le quali s’intravede sinistramente il vuoto.

Il Comune

«Stiamo registrando 2-3 nuove buche stradali al giorno», rivela Daniele Olla, dirigente dell’area Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune, «nell’ottanta per cento dei casi dovute a perdite che dilavano il terreno. Noi segnaliamo tutto ad Abbanoa ma, a prescindere dalla competenza, interveniamo direttamente per motivi di sicurezza, soprattutto per evitare che persone o mezzi possano finire dentro queste aperture».

Gli operai di Avr, l’impresa incaricata della manutenzione stradale, sono sempre in movimento. «Fanno la ronda h24», assicura Olla, «per verificare le condizioni delle strade in tutta la città. Nelle ultime settimane sono intervenuti nel Largo Gennari, in via dei Vittorini, ripetutamente in via dei Conversi, in via Campidano, piazza Deffenu e anche in strade appena rifatte, come via Grazia Deledda, dove si è reso necessario un nuovo taglio stradale». Gli episodi più recenti nelle vie Castiglione, Bandello, Corsica e Machiavelli.

San Benedetto nel caos

Ieri mattina all’incrocio tra le vie San Benedetto, Petrarca e Pergolesi (già transennato da giorni proprio a causa di uno sprofondamento) è esplosa improvvisamente la condotta idrica. Risultato: traffico in tilt e pedoni costretti a subire docce d’acqua sporca, tanto inattese quanto indesiderate. «Ormai è una barzelletta», commenta Andrea Siriu, 36 anni, del vicino panificio Marteddu, «gli operai sono già intervenuti cinque volte in quel punto solo nell’ultimo anno. In via Petrarca, tra l’altro, l’asfalto era stato appena rifatto».

Salvatore Olla, 72 anni, è piuttosto seccato. «È una vergogna», tuona, «gli operai aggiustano e dopo qualche giorno devono tornare». «Bisognerebbe sostituire l’intera condotta», auspica Anna Piras, 67 anni. Rassegnato Riccardo Lai, 68 anni, edicolante. «Tutta la rete è un colabrodo», allarga le braccia, «in via Bellini c’è una perdita che risale addirittura al 20 aprile». Il prezioso liquido si riversa tristemente in strada, in barba agli appelli ad evitare gli sprechi.

Abbanoa

Per il gestore unico del servizio idrico integrato gli ultimi mesi si sono rivelati complicati. Le elevate temperature hanno infatti generato innumerevoli rotture. E nonostante siano state messe in campo diverse squadre, anche in questo caso operative h24, far fronte con tempestività a tutte le segnalazioni sembra a tutt'oggi una missione impossibile.

Si è pertanto scelto, già da tempo, di dare priorità alle riparazioni di guasti in grado di causare interruzioni dell'erogazione. «Il ripristino del manto stradale», ha comunicato ieri Abbanoa tramite il proprio ufficio stampa, «viene sempre eseguito qualche giorno dopo l'intervento sulla rete idrica proprio perché si deve assestare il terreno. Se viene eseguito immediatamente, dopo i lavori si rischia proprio che si crei un avvallamento se il terreno non si è stabilizzato».

