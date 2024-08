Rete colabrodo, disagi e lavori in via Dessanay 

Ancora una grossa perdita d’acqua a Nuoro si è verificata ieri mattina nell’asfalto di via Dessanay in direzione di viale Resistenza nel quartiere di Badu ’e Carros.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale, per la segnalazione di grandi e pericolosi avvallamenti sul manto stradale.

Nella rotonda poco prima dell’istituto penitenziario nuorese, in direzione della città, in attesa dell’intervento di Abbanoa, hanno sistemato delle transenne chiudendo al traffico veicolare la via.

Nel primissimo pomeriggio poi l’intervento delle squadre di Abbanoa che hanno lavorato sino a tardi per garantire la riapertura della strada con disagi al traffico veicolare ma anche nell’erogazione dell’acqua nei quartieri serviti dalla condotta dove ci sono stati disagi.

Quella in viale Della Resistenza non è stata l’unica segnalazione. Anche in via Brofferio, nel centro cittadino tra il centro polivalente di via Roma e il museo Man, si è aperta una falla nelle tubazioni, con un piccolo fiume d’acqua che ha invaso i vicoletti del centro storico.

Nonostante gli investimenti annunciati dal gestore della rete idrica per ristrutturare e ammodernare tutte le condotte in città, i guasti anche a Nuoro sono all’ordine del giorno.

