Rete colabrodo, appalto da 700mila euro 

Che non si trattasse di una banale perdita lo si era capito: per due volte, a fine luglio e a Ferragosto, mezza Carbonia era rimasta senz’acqua. A dispetto delle decine di milioni spesi 25 anni fa, una parte limitata ma importante della rete idrica cittadina continua a essere un colabrodo. Ora Abbanoa (sollecitata dal Comune, che chiede inoltre più celerità nella comunicazione dei guasti), mette nero su bianco un ingente pacchetto di interventi ormai prossimi. Sono in ballo 700 mila euro.

Le cause del problema

Completati gli accertamenti sulle cause dei recenti guasti, i tecnici del Distretto “Sulcis” hanno avviato le verifiche sull’origine del blocco dell’erogazione che ha riguardato la zona sud della città. Il problema ha riguardato un tratto di condotta adduttrice “extraurbana” che dalla dorsale principale dell’acquedotto Sulcis (dal potabilizzatore di Bau Pressiu a Nuxis) alimenta il serbatoio di Cannas. Una tubatura in acciaio di 200 metri in cui si sono concentrate le rotture una appresso all’altra.

Ferragosto all’asciutto

Per metà Carbonia, dalle 8 del 14 agosto alle 22 del 15, è stato un disastro. Abbanoa rende noto che ha progettato l’intervento di sostituzione di questa condotta e col Comune verrà organizzato un vertice «per discutere anche altre criticità». In passato, dei 101 chilometri di condotte, 90 sono stati sostituiti. Esiste ora un nuovo programma di potenziamento per i sei distretti idraulici cittadini (Serbariu, sud, Cannas, Lurdagu, nord e ospedale). Carbonia, a prescindere dai recenti disagi, vanta un tasso di dispersione del 20 per cento, molto basso rispetto alla media regionale che è del 50. Ma per ottimizzare il sistema – aggiunge l’ente idrico – si investiranno 700 mila euro: in corso l’appalto.

Gli interventi previsti

I lavori hanno come obiettivo la riqualificazione della rete idrica con interventi in parte di manutenzione, in parte di sostituzione e completamento di alcune condotte e il rifacimento degli allacci, oltre che la sistemazione di due serbatoi. Le opere, in particolare riguardano il risanamento del serbatoio Cannas con una seconda vasca d’accumulo che porterà la capacità da 3.500 metri cubi a 7 mila, poi il risanamento del serbatoio Lurdagu (con misuratori di pressione), il completamento della rete in via Lubiana sull’attraversamento del Rio Cannas (consentirà di collegare i tronchi della condotta stradale separata proprio dal corso d’acqua), quindi il completamento in via Ostro per garantire un nuovo collegamento in località Le Serre. Poi ancora la sostituzione della condotta nella Statale 126 e, in pieno centro, in via Maria Pia Sulas: sono in materiale plastico, ora del tutto inadatto.

