Rete colabrodo, Abbanoa finisce sotto accusa 

Dopo i disagi dei mesi scorsi, con la via Brigata Sassari invasa da un fiume d’acqua per giorni interi, a Fonni si moltiplicano le perdite in più punti dell’abitato. Disagi e proteste accomunano cittadini e amministratori che invocano una soluzione da Abbanoa, nel frattempo, impegnata nell’ammodernamento delle dighe di Govossai e Olai.

Dopo la sistemazione delle falle in via Pacifico e via Gennargentu, si moltiplicano le segnalazioni di nuovi guasti nella rete, ormai obsoleta. «Registriamo delle nuove perdite nella parte alta di via Gennargentu e fra le vie Don Burrai e Sassari - dice la sindaca Daniela Falconi - nei giorni scorsi, le ditte incaricate hanno sistemato le falle principali, ma ora è importante si faccia altrettanto. In via Burrai l’acqua sta filtrando, a ridosso del muro del centro di aggregazione sociale, frequentato da diversi anziani».

Da qui l’appello della prima cittadina: «Abbanoa non solo ponga fine alle perdite, ma così come si sta facendo nei vicini invasi potenzi pure la rete locale». Falconi auspica anche «una migliore comunicazione, allertando la popolazione, sulle chiusure delle utenze durante i guasti evitando che varie aziende e abitazioni rimangano a secco dal mattino fino a sera».

Non manca l’accento sulle problematiche nelle ditte incaricate ai ripristini. «È assurdo - prosegue Falconi - che in più zone dell’Isola i guasti si riparino entro 24 ore, mentre nel Nuorese accada il contrario».

Per questo lo sguardo è proiettato sull’assemblea del 13 settembre, a Cagliari, in cui verranno rinnovate le cariche Abbanoa. «L’auspicio - conclude Falconi - resta quello che si dia valore all’acqua pubblica, in piena sinergia con i Comuni. Fa male vedere che in questa fase di drammatica siccità, decine di metri cubi d’acqua vadano dispersi».

