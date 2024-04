Rete colabrodo: 40 vie pantano 

In attesa degli interventi annunciati da Abbanoa, per una spesa complessiva di 750 mila euro, per riqualificare le reti idriche le perdite procedono con spreco dell’acqua pubblica. Centinaia di metri cubi vengono persi tra le vie cittadine nella rete colabrodo. Il coro delle proteste si leva da più quartieri: da Città Nuova a Mughina, da Monte Gurtei al Nuraghe, dal centro alle periferie. Si contano segnalazioni inascoltate che interessano circa quaranta strade: da via Veneto a via Lombardia, da via Convento a via Carbonia, a via Aldo Moro. La risposta di Abbanoa ai cittadini che segnalano i disagi è sempre la stessa: “Non ci sono imprese per sistemare i danni”. Un mantra che viene recitato ai nuoresi come ad altri abitanti della provincia considerato il problema che accomuna più paesi.

In Comune

Nei giorni scorsi le consigliere di minoranza Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) e Natascia Demurtas (Pd) hanno presentato un’interrogazione urgente al sindaco Andrea Soddu e agli assessori. Denunciano le criticità segnalate da tanti e si chiede agli amministratori «quali azioni intendano porre in essere per richiamare Abbanoa alla esecuzione dei lavori di riparazione della rete». Li invitano a «valutare l’opportunità di interventi urgenti e mirati per ridurre dispersione d’acqua e disagi, dando così un segnale di attenzione alle legittime richieste dei cittadini». In particolare, si aspettano notizie e soluzioni da parte del primo cittadino e dell’assessora al Bilancio della Giunta Soddu Rachele Piras, eletta nel settembre scorso come componente della Commissione per il controllo analogo di Abbanoa.

Voragini stradali

La tematica ambientale toccata dal gravissimo spreco di risorse idriche si affianca a quella sulla sicurezza stradale, messa a rischio non solo dalle numerose voragini che sembrano ormai far parte dell’arredo urbano, ma anche dalle strade allagate. Il consigliere di opposizione Francesco Guccini non nasconde la sua preoccupazione: «Il problema è annoso e va davvero risolto una volta per tutte. Non è pensabile che si debba intervenire più volte sugli stessi siti senza mai risolvere. Bisogna inoltre ricordare che ci si avvicina alla tanto pubblicizzata Europeade, prevista a fine luglio. Penso con apprensione a quale situazione continueranno a vivere i miei concittadini ma anche a quale Nuoro accoglierà gruppi e turisti che rischiano di vivere ciò che noi abbiamo vissuto in tante occasioni, cioè la sospensione del servizio per la penuria delle risorse e la rottura costante delle condotte». Gli annunci di Abbanoa non bastano a placare le proteste dei cittadini.

