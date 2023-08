Rete ciclabile, il progetto entra nel vivo 

Prosegue l’iter per definire il piano da 2 milioni e mezzo per allargare la rete ciclabile a Selargius: sei chilometri di percorsi per le biciclette da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie.

Nei giorni scorsi l’ultimo passo in avanti con l’affidamento del servizio di ingegneria e di supporto alla progettazione esecutiva necessario per poi affidare i lavori finanziati con risorse del Pnrr.

Il percorso selargino - già inserito nel piano integrato della Città metropolitana - parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, nel passaggio pedonale di via della Resistenza, e continuare il tragitto sulle due ruote nella pista già esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi.

Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie sino alla fermata della metropolitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA