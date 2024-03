Rete antiviolenza, decolla il tavolo del distretto Asl 

A pochi giorni dall'otto marzo, sono iniziati i corsi di formazione “In rete contro la violenza di genere”, nell’ambito del tavolo permanente che si è insediato a febbraio nel distretto sociosanitario di Macomer. L’avvio si è svolto alla presenza della direttrice dei Servizi sociosanitari della Asl 3, Gesuina Cherchi, e di quella del distretto, Maria Giovanna Porcu.

Nel primo atto concreto del tavolo permanente, con una partecipazione massiccia, c’è stata la presentazione del percorso di formazione per la condivisione delle modalità operative sulla presa in cura delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori. Rientra nel tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza in genere, che ha il compito di programmare e coordinare le politiche regionali, in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Spiega Maria Giovanna Porcu: «Con questo tavolo e con il percorso formativo che ne è scaturito, di fatto, stiamo costruendo i presupposti per la realizzazione della Casa di comunità, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitari e sociale».

