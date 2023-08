Restyling nelle scuole: pulizie e sfalcio delle erbacce 

Aule risanate, cortili puliti, erbacce sparite: le scuole comunali cambiano aspetto in vista del nuovo anno scolastico ma gli interventi da compiere sono ancora numerosi. In questi giorni ha iniziato a portarsi avanti con il lavoro la Somica, società in house del Comune, che ha effettuato importanti interventi di manutenzione degli spazi interni ed esterni agli edifici scolastici della città e delle frazioni, delle scuole materne, elementari e medie.

Lavori che si sono articolati sostanzialmente in opere di tinteggiatura delle aule, dei laboratori e degli ambienti dedicati agli insegnanti, in interventi di sfalcio di erbacce e nella potatura di rami pericolanti nei cortili. Le condizioni sono migliorate ma permangono criticità. Resta ad esempio da sistemare il confine in muratura della scuola di Is Meis, mentre il parcheggio esterno della scuola elementare Ciusa di via Lombardia diventa una trappola d'inverno con le piogge perché si sono staccati da una decina d'anni vari lastroni del lastricato e non sono mai stati del tutto sostituiti. Un altro aspetto che alla fine della scorsa stagione scolastica ha provocato disagi e proteste è stata l'assenza in alcune scuole degli impianti di condizionamento dell'aria. I recenti interventi hanno comunque reso più decorosi molte scuole. «Siamo soddisfatti - sottolinea il sindaco Pietro Morittu - per interventi tempestivi, finalizzati a rendere più confortevoli e fruibili gli ambienti in cui tra poche settimane i nostri studenti si ritroveranno per cominciare il nuovo anno scolastico».

