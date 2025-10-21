VaiOnline
Muravera.
22 ottobre 2025

Restyling in vista per il Municipio 

Municipio vecchio di quarant'anni e piuttosto dispendioso da gestire. Per questo l’amministrazione comunale di Muravera ha predisposto un progetto da un milione e centomila euro per ristrutturarlo e, soprattutto, renderlo efficiente dal punto di vista energetico. Il municipio infatti, realizzato agli inizi degli anni Ottanta «presenta – viene messo in evidenza nella delibera della Giunta – rilevanti carenze sotto il profilo dell’efficienza energetica. Carenze che compromettono le condizioni di comfort interno e determinano elevati costi di gestione».I soldi per l’intervento potrebbero arrivare dal Ministero dell’Interno attraverso un bando al quale il Comune ha partecipato. Oltre ai soldi per il municipio sono stati richiesti anche 400mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Costa Rei (in condizioni fatiscenti) e un altro milione di euro per la messa in sicurezza di via Ogliastra a Muravera. (g. a.)

