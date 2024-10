Restyling di viale Marconi, il cantiere slitta a gennaio 

Chi era preoccupato che i lavori per la messa in sicurezza di viale Marconi andassero a interferire con il traffico del periodo di Natale, può tirare un sospiro di sollievo.L’intervento nel tratto quartese della strada, da via De Gasperi fino all’ipermercato Carrefour, slitta ancora.Se ne riparlerà a metà gennaio, salvo altri intoppi, dopo tutte le festività.

Le ragioni

Se infatti da una parte tutto l’iter burocratico, espropri compresi, può dirsi risolto, ad avere impedito l’apertura dei cantieri a metà settembre, come annunciato lo scorso agosto, sono alcune questioni legate al Ctm.L’inghippo lo spiegano dalla Città Metropolitana, l’ente che dovrà portare avanti i lavori, da dove ribadiscono che non ci sono problemi amministrativi ma che purtroppo i lavori per la realizzazione della rotatoria che si contava di iniziare a settembre e finire prima di Natale, non possono essere eseguiti troppo rapidamente perché c’è un’interferenza da risolvere con la linea dei filobus: problema che non può essere risolto in tempi brevissimi.Per evitare quindi stop del cantiere che avrebbero potuto creare problemi sulla circolazione, si è concordato di far partire tutto a gennaio.

La rotatoria è quella che dovrà essere realizzata non all’altezza dell’ipermercato Carrefour ma di via Maiorana, strada mai completata e attualmente chiusa, poco prima dei centri commerciali, in direzione Cagliari.Questa consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, considerando che via Maiorana non è mai stata completata, sarà finita e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour in modo da snellire il traffico e garantire un accesso più facile ai centri commerciali.«Lo slittamento dei lavori poi» spiegano dagli uffici della Città Metropolitana, «è dettato certamente anche dalle feste imminenti. Abbiamo infatti interloquito con il Comune e si è concordato di partire dopo Natale per evitare qualunque tipo di aggravio per la circolazione».

Il progetto

L’intervento di messa in sicurezza in viale Marconi prevede, oltre alla rotatoria, la realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile nella parte destra, in direzione Cagliari, dove per forza di cose, saranno eliminati parcheggi che saranno ricavati in via Maiorana e in via Fermi. Decisione che ha già fatto infuriare i titolari delle attività della zona.Inoltre saranno rifatti i sottoservizi, pare comunque senza procedere con scavi e nel progetto è prevista anche una banchina per lo smaltimento delle acque, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove.

Sarà eliminato anche il semaforo all’incrocio con via Fermi, che diventerà a senso unico. L’impianto era stato sistemato anni fa per porre fine ai tanti incidenti mortali.

