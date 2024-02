Restyling di viale Colombo, stanziato un milione e mezzo 

Nuova vita per viale Colombo, la via del mare diventata strada dello shopping quartese. Le risorse finalmente ci sono, 1 milione e mezzo - ricavato all’interno del fondo unico finanziato dalla Regione - destinato dall’amministrazione comunale per sistemare tutta l’arteria che dal centro città porta verso il lungomare Poetto.

I fondi

Il tesoretto arrivato dalla Regione - in totale - sfiora i 2 milioni e mezzo. «Risorse importanti che ci consentono di dare risposte a una serie di esigenze e richieste della città», spiega il vicesindaco Tore Sanna dopo il via libera di ieri in Giunta alla variazione di bilancio che ripartisce le risorse incassate. La fetta più importante del finanziamento va alla rinascita di viale Colombo. «Una priorità indicata dal sindaco e condivisa da tutta la Giunta», sottolinea Sanna. «Inizialmente si era ipotizzato di attendere l’approvazione del rendiconto ad aprile, con la disponibilità dell’avanzo libero, ma questo avrebbe fatto slittare i lavori in autunno. In questo modo contiamo di poter intervenire nel giro di pochi mesi, già prima dell’estate», assicura il vicesindaco.

Ora spetterà al settore Lavori pubblici definire il progetto e affidare il cantiere di restyling. «Non solo nuovo asfalto, in viale Colombo verranno realizzati alcuni tratti di rete fognaria che al momento mancano. E probabilmente riusciamo ad intervenire anche nella passerella pedonale del lungosaline». Un progetto a parte che viaggerà in parallelo a quello dei nuovi asfalti in tutta la città, con il terzo lotto dei lavori quasi concluso e il quarto in corso di definizione.

Litoranea

Risorse anche per via Leonardo Da Vinci, teatro di troppi incidenti e tante morti, anche recenti. È di poche settimane fa la petizione lanciata dal presidente dell’Associazione turistica di Quartu Roberto Matta, che chiedeva l’intervento della Città metropolitana nella strada provinciale, e il supporto del Comune per garantire maggiore sicurezza nel primo tratto della via del litorale. «Con cinquantamila euro continueremo a migliorare la segnaletica stradale, e verranno installati due attraversamenti pedonali rialzati», dice il vicesindaco.

Altri 50mila sono destinati alla manutenzione ordinaria delle strade e alla riparazione delle buche, 210mila per la ristrutturazione degli immobili comunali- tra cui gli alloggi di via della Musica - altri 80mila vengono investiti per le attività culturali.

Nella maxi variazione di bilancio c’è anche la ripartizione dei 4 milioni e 600mila già vincolati. Per citarne alcuni: quasi 1 milione serve per chiudere il contenzioso con De Vizia, 100mila euro per mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta via del Castagni, 150mila per la sistemazione idrogeologica e ambientale del Rio Niu Crobu, altri 50mila per la manutenzione della caserma di via Mar Ligure.

