Quartucciu.
15 ottobre 2025 alle 00:21

Restyling delle strade, definito il programma: lavori al via a gennaio 

Ultimo atto del progetto di riqualificazione di strade e marciapiedi a Quartucciu. È stato infatti approvato il piano esecutivo. Ora verrà indetta la gara d'appalto per trovare l'impresa che dovrà fare i lavori. Secondo la tabella del cronoprogramma, inizieranno il 9 gennaio e termineranno il 6 maggio. Quattro mesi durante i quali le ruspe saranno in azione per mettere a posto tutte quelle strade e quei marciapiedi che versano in condizioni precarie.

Stando sempre al progetto esecutivo appena approvato, i cantieri andranno avanti in ordine cronologico con il rifacimento dei marciapiedi di via Giave, poi in via Portoscuso, via Abbasanta, via Sarrabus, via Domusnovas, via Monte Spada e via Tabarca. Tutti questi, nessuno escluso, saranno accessibili anche alle persone con disabilità motoria, perché non ci saranno barriere architettoniche. In primavera, invece, toccherà alle strade. Verrà rifatto completamente l'asfalto in via delle Serre, via Abbasanta, via Giofra, via Cesare Serra, via Selargius e via Mogoro. Un intervento da 600 mila euro. Fondi comunali, ai quali potrebbero aggiungersene altri se il progetto riuscirà ad essere finanziato dalla Regione grazie a un bando specifico ai quali l’assessorato ai Lavori pubblici di Quartucciu sta partecipando. «In questo caso, l'importo stanziato dai fondi comunali sarà destinato ad altre strade che necessitano di un intervento», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda.

