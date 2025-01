Restyling delle aiuole di via Marconi 

Lavori in corso ieri mattina in via Marconi. Gli operai della De Vizia erano impegnati a risistemare le aiuole lungo la strada. Sono stati rimessi a posto i teloni e inserita nuova ghiaia a ricoprire i teli in modo che non siano visibili. Si tratta di operazioni necessarie per evitare che crescano le erbacce e che oltre a dare un’immagine di degrado favoriscano l’annidarsi di parassiti come le zecche.

L’intervento viene ripetuto periodicamente prima di tutto perché i teloni vengono danneggiati dai cani che i proprietari fanno passare dentro le aiuole, poi perché la ghiaia viene sistematicamente rubata tanto che in alcune delle aiuole non ce n’era praticamente più.

L’intervento della De Vizia nella zona segue quello nei giardini dell’Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in tuta la città che avevano di recente risistemato le nuove piantine che erano state buttate giù dal vento.

La De Vizia ha anche risistemato a nuovo anche i cassonetti posizionati in vari punti della città, come quelli davanti alla chiesa di Sant’Agata e davanti al mercato civico in piazza Dessì. Anche qui era stata rubata la ghiaia bianca da qualcuno che evidentemente non vedeva l’ora di prenderla per metterla nel suo giardino.

