Restyling della chiesa, via libera al progetto 

Sì all’accordo fra Comune e la parrocchia Maria Vergine Assunta per completare il restyling della chiesa principale di Selargius e accedere al finanziamento regionale annunciato per la manutenzione straordinaria e riqualificazione delle chiese dell’Isola. Per ora c’è il via libera in Giunta all’accordo e al progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori di restauro che costeranno in tutto 180mila euro: 150mila si conta di averli dalla Regione, il resto - 30mila - saranno stanziati dal Comune.

