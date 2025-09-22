Restyling concluso nella Casa di riposo 

Taglio del nastro per la casa di riposo don Orione di Selargius, inaugurata domenica mattina dopo i recenti lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico. «La struttura, attiva da oltre sessant’anni, necessitava di importanti interventi», spiega Alessandro Pusceddu, responsabile del centro e della casa per anziani. «Adesso, dopo dodici mesi di intenso lavoro, si presenta completamente rinnovata, più accogliente e funzionale».Tra gli interventi più rilevanti: il rifacimento della facciata e l’installazione di un impianto fotovoltaico destinato a coprire parte dei consumi elettrici. Rinnovati anche gli arredi nelle camere e negli spazi comuni. Tutto finanziato dalla Regione. Domenica la messa celebrata da don Giovanni Carollo, Padre provinciale dell’Opera Don Orione, presente anche il parroco della chiesa di San Salvatore don Vittorio Quaranta, il sindaco Gigi Concu e la sua vice Gabriella Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA