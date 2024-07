Restrizioni idriche, sindaci divisi 

La Barbagia-Mandrolisai si attrezza per fronteggiare l’emergenza idrica, tra polemiche e preoccupazioni. Dopo l’invito di Abbanoa al razionamento dell’acqua per la difficile situazione nella diga del Torrei, i sindaci sono al lavoro. C’è chi ha già emanato l’ordinanza, altri preferiscono gli avvisi alla popolazione. Tanti richiamano le falle delle reti.

L’appello

A Desulo l’acqua non va utilizzata per innaffiare, lavare auto e cortili, irrigare l’orto. Il sindaco Gian Cristian Melis, tra i primi ad adottare atti ufficiali, dice: «Conscio della difficile fase che affronta l’invaso del Torrei, confido su un responsabile consumo dell’acqua da parte dei compaesani. Si tratta di un invito al buonsenso, spero nella massima collaborazione dei miei concittadini, superando una fase emergenziale per tutta l’Isola. A giorni Abbanoa dovrebbe verificare lo stato di tutta la nostra rete».

Sulla stessa linea Aritzo. «Ho diramato l’ordinanza per buonsenso civico - chiarisce il sindaco Paolo Fontana - ma ciò non toglie che Abbanoa debba intervenire nei nostri depositi che, nel passato, sono riusciti a soddisfare le esigenze di centinaia di cittadini. Oggi siamo invece costretti a cedere le reti per problemi fognari e ai depuratori. Si sta palesando un danno erariale, dettato dalla mancata manutenzione e controllo».

Le perdite

A Belvì e Austis prevalgono gli avvisi alla popolazione.

«Diramerò una sola comunicazione, certo sul buonsenso della popolazione - dice il primo cittadino di Belvì Maurizio Cadau -. Non mi sento di firmare ordinanze che dovrebbe invece emanare Abbanoa, anziché scaricare le responsabilità sui sindaci. Quando vedremo degli investimenti sulle infrastrutture, uniti alla volontà di trovare soluzioni concrete per la siccità potremo parlare di ordinanze».

Gli fa eco il collega Benedetto Pitzeri: «Si tratta di una fase nebulosa che mi porta ad agire con cautela, sensibilizzando i cittadini ad un uso responsabile dell’acqua”. Insieme ad altri colleghi valuteremo la pubblicazione di un documento congiunto chiedendo non solo maggiori spiegazioni ad Abbanoa, ma soprattutto investimenti sulle reti colabrodo. Il problema è soprattutto nelle perdite».

