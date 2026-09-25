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26 settembre 2026 alle 00:33

Restrizioni dopo il crollo alla grotta 

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«Chiediamo a tutti i frequentatori della grotta di San Giovanni di osservare la massima attenzione soprattutto nell’area, ora transennata, in prossimità dell’ingresso principale. Sappiamo che queste restrizioni riducono la possibilità di godere del sito e dei suoi spazi ombreggiati ma la sicurezza viene prima di tutto». Sono le raccomandazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba all’indomani della frana che ha visto un grosso macigno distaccarsi dal versante a destra dell’imboccatura della grotta (già caratterizzato da vistose reti contenitive) ed andare a demolire alcuni ambienti in pietra della strada sottostante dove solitamente si affollano visitatori e turisti. Benché non rientrino nella zona interdetta dalle transenne quelli stessi spazi sono ora non fruibili e alcune indicazioni di divieto lo segnalano. Ma in sostanza, la nuova ordinanza (divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni) sul piazzale transennato, non è altro che una sorta di rafforzativo dello stesso atto già in vigore dal 2019 per una frana di ancor maggiori dimensioni. «La nuova ordinanza - spiega Saba - è in pratica un promemoria ingrandito di quella già in vigore. Ricordiamo a tutti i rischi di frana che sussistono nell’area ed il divieto assoluto di praticare arrampicate, che a nostro avviso potrebbero essere all’origine del crollo». Mentre si valuta l’installazione di ulteriori cartelli di pericolo il prossimo passo saranno i controlli approfonditi della parete da parte di una ditta specializzata al fine di adottare ulteriori interventi di protezione e messa in sicurezza. «Affideremo al più presto l’incarico ad una ditta del settore - conclude - fino ad allora resteranno in vigore tutte le restrizioni».

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