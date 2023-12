«Resto sempre il sindaco della mia città» 

Mario Puddu, si sente ancora sindaco di Assemini?

«Certo. E chi sarebbe sindaco altrimenti?».

La domanda è legittima dopo il terremoto che ha scosso la vigilia di Natale. Nel primo turno 22 preferenze sono state tolte (erroneamente secondo la commissione elettorale della Prefettura) a Niside Muscas. Sarebbe dovuta andare Muscas al ballottaggio, non Diego Corrias (Pd-M5S), poi battuto da Mario Puddu. La differenza di nove voti tra Muscas e Corrias è stata stravolta dalle commissione elettorale.

Il Tar dovrà esprimersi a marzo: ballottaggio da rifare? Si rivà al voto, primo turno compreso? Resta Mario Puddu sindaco. Situazione con pochi precedenti in Italia.

Queste irregolarità hanno deciso sul risultato elettorale? È stata comunque rispettata la volontà popolare?

«Innanzi tutto vorrei precisare: non ho definito gli eventuali 22 voti una “miseria”. Ho rispetto di ogni singolo voto che per nessun motivo definirei “misero”. Certo che mi sento il sindaco di Assemini e chi sarebbe altrimenti? Mi pare che stia prevalendo tanta fantasia e la memoria corta: un primo risultato incontrovertibile nelle scorse elezioni fu (oltre a quello dell’elezione del sindaco) il fatto che gli asseminesi hanno decretato come prima forza politica locale la lista civica col mio nome. Il suggello è arrivato al secondo turno».

Quali scenari si prospettano: ballottaggio o elezioni da rifare con ritorno del commissario? Oppure la situazione rimarrà invariata?

«Stiamo mettendo il carro davanti ai buoi, come chi parla di matrimonio al primo appuntamento galante. Su quali elementi stiamo discutendo? Sono dichiarazioni e interpretazioni di una candidata. Siamo in fase istruttoria, se e quando arriveranno comunicazioni ufficiali ne riparleremo».

C’è la possibilità che la questione vada per le lunghe fra Tar e Consiglio di Stato, nel frattempo lei continuerà ad amministrare? Esiste un problema che riguarda la legittimità degli atti?

«È una domanda a cui non posso rispondere e a cui nessuno dovrebbe dare risposta. Soprattutto chi è parte in causa. Sono stato votato dagli asseminesi e proclamato sindaco da un rappresentante dello Stato. Non sono delle dichiarazioni a distogliermi dal mio compito. Anche perché sono abituato a ben altro. Nella precedente amministrazione ho condotto la nave in porto con attacchi molto peggiori ottendo ottimi risultati nonostante tutto».

Come si è arrivati a questa situazione? Di chi è la responsabilità?

«La colpa è di nessuno. Sono situazioni che possono verificarsi in fase di scrutinio. La differenza tra il secondo e il terzo era davvero esigua, ricordiamo tutti la grande incertezza».

Sette mesi in prima linea.

«Avevamo delle urgenze sul tavolo, alcune risolvibili (con determinazione) in breve tempo (alludo ai problemi in anagrafe o con la questione tumulazioni) altre con la programmazione (ad esempio la situazione di strade, marciapiedi e opere pubbliche). Fare il sindaco e occuparsi della città, di tutto ciò che accade previsto o no. Il tema dominante in questi mesi sono state le due rotonde. Laddove abbiamo potuto, ascoltando anche i vari input che ci provenivano e dove ci era permesso, abbiamo apportato correzioni. Adesso attendiamo il risultato dopodiché cercheremo di intervenire con opportuni correttivi».

Lei ha accusato la minoranza di essere sempre in campagna elettorale: ha paura di dover tornare alle urne?

«Confermo: alcuni della minoranza, non tutti, non hanno sotterrato l’ascia da campagna elettorale. Nei confronti di chi si è posto in maniera critica e costruttiva, noi non abbiamo mancato di ascolto e collaborazione. Altri atteggiamenti hanno solo lo scopo, che definire sgradevole è poco, di delegittimare il nostro lavoro e non escludo che abbiano anche un doppio fine legato alle Regionali. Da questo punto di vista, nonostante i tentativi di bassa lega, non sono preoccupato».

