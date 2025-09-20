VaiOnline
Sorgia alla Lega
21 settembre 2025 alle 00:17

«Resto in Consiglio e non mi dimetto: lo vuole il popolo» 

Alessandro Sorgia, eletto con la Lega e poi dimissionario dal partito sotto Ferragosto, non lascerà lo scranno del Consiglio regionale. «Il popolo, che ho convocato in un’apposita assemblea, mi ha detto che devo restare al mio posto».

Giovedì in cinquecento hanno risposto alla chiamata dell’ormai ex esponente del Carroccio, a cui il partito di Matteo Salvini ha chiesto un passo indietro all’indomani dell’autosospensione. Sorgia a quella sollecitazione, resa pubblica dal segretario regionale Michele Ennas, non aveva mai replicato, sino a giovedì, quando nella palestra di San Sebastiano a Cagliari ha inviato amici ed elettori. «Io – ha spiegato il consigliere – con chi vota mi confronto di continuo, per questo ho rimesso nelle mani dei cittadini la decisione sul mio futuro. La scelta, ancora una volta, è stata vincente, la politica si può fare solo tra la gente e per la gente: la partecipazione all’incontro è stata grandissima, le risposte sono andate al di là delle aspettative. Nei miei confronti ho registrato un plebiscito di consensi e di affetto che mi ha veramente commosso». Da Maurizio Zucca a Franco Baire, da Nanni Pulli ad Alberto Palmas, da Maria Rosaria Lai ad Alessandro Secchi. Questi alcuni dei simpatizzanti che hanno preso la parola durante l’incontro. «Tutti i presenti mi hanno chiesto a gran voce di continuare a svolgere il ruolo di consigliere regionale e così farò». Dalla Lega si attendono reazioni.

