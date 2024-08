«Resto europarlamentare della Lega» 

«Non ho nessuna intenzione di candidarmi a governatore della Liguria». Roberto Vannacci, durante l’incontro alla Tonnara di Portoscuso, taglia corto sul suo futuro politico. Quando Silvye Lubamba, la showgirl che partecipa all’incontro gli chiede se è vero che rappresenterà il centrodestra alle prossime elezioni regionali liguri risponde prima con l’ironia («Non solo mi propongo in Liguria ma anche in Umbria e in Emilia Romagna») e poi con una smentita: «Non è assolutamente vero, già il ruolo di europarlamentare è abbastanza complesso da portare avanti, non è il caso di occupare un altro ruolo».

A Portoscuso, in una Sala Corpus gremita, Roberto Vannacci ha toccato vari temi legati al suo libro “Il mondo al contrario”. Nel mirino finisce l’Europa. «Direttive e regolamenti vengono imposti spesso senza che gli Stati condividano le decisioni - ha detto Vannacci - Una di queste la state subendo voi in Sardegna, in questo splendido territorio dove, in nome del green deal europeo, vorrebbero imporci le pale sia offshore sia nei luoghi più belli dell’Isola. Questa è una delle conseguenze dell’atteggiamento strafottente e non curante dell’Europa». Sull’energia l’europarlamentare della Lega puntualizza: «Non sono contrario alla transizione energetica ma non si può deturpare l’ambiente, il paesaggio e la storia dei luoghi. Per le rinnovabili possiamo utilizzare le aree industriali, non tutto il territorio. Pensiamo alla verdissima Finlandia: nel 2023 è stata costruita una centrale nucleare da 1,6 gigawatt. Quante pale eoliche sarebbero servite per tutta quella energia? Cerchiamo di comporre un mix energetico efficiente: Il nucleare è ancora una fonte energetica su cui investire».

Nel corso dell’incontro è stata data la parola anche ad un cittadino di Portoscuso in dissenso con il contenuto del libro. Matteo Dessì ha posto una domanda su industria, inquinamento e cancro. «Non sono a conoscenza dei numeri di questa zona ma rispondo con dati generali - ha detto Vannacci - da quando abbiamo iniziato ad inquinare, nel 1800, la popolazione mondiale è passata da uno a otto miliardi. Certo non è l’inquinamento che ci fa bene ma lo sviluppo, la ricerca, la ricchezza e, anche se l’Italia è uno dei paesi più industrializzati, è anche tra quelli con la migliore aspettativa di vita».

