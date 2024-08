Restituito un borsello, conteneva mille euro 

Si era quasi rassegnato e c’era spazio solo per la disperazione dato che nel borsello c’era gran parte dello stipendio, ma l’onestà è molto più diffusa di quanto si pensi: un operaio 50enne di Domusnovas ha, infatti, potuto riavere il borsello in cui conservava mille euro grazie ad un avventore e al titolare del bar del Pescatore, sulla rotonda che segna il confine fra Carbonia, San Giovanni Suergiu e Portoscuso. «Un cliente, un ragazzo di Matzaccara – racconta Angelo Nocco, il titolare del bar – si è avvicinato al bancone consegnandosi un piccolo marsupio: per capire di chi fosse l’abbiamo aperto alla ricerca dei documenti ma non c’era nulla, a parte un’ingente somma di denaro». Diverse ore dopo al bar si è presentato, con l’aria preoccupata, un uomo chiedendo se per caso fosse stato ritrovato un borsello: «Ce l’ha descritto nei dettagli - spiega Nocco – e constatato che era il suo lo abbiamo restituito immediatamente: quei soldi erano parte dello stipendio che aveva appena ritirato ed era abbastanza disperato perché padre di famiglia». Il proprietario del borsello ha saputo sdebitarsi invitando da bere a tutti. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA