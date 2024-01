Restituito il Gesù bambino 

L’autore del furto del Gesù Bambino dal presepe dei bimbi di Nuxis si è pentito: la statuina è tornata al suo posto. Evidentemente il “ladro” ha capito che il suo gesto aveva offeso le mamme e le insegnanti ma, soprattutto, i bambini dell’intero paese. E così ieri notte è tornato in piazza Satta e lo ha rimesso al suo posto giusto in tempo per la celebrazione della festa dell’Epifania, quando il bambinello viene adorato dai Re Magi. «Apprezzabile comunque il gesto di pentimento e la restituzione», ha detto il sindaco Romeo Ghilleri che, per primo, aveva condannato il gesto. (m. g. p.)

