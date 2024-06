«Restituitemi i terreni espropriati» 

«Il Comune vuole vendere il campeggio comunale di Porto Corallo? Bene, una parte di quelle terre era mia e mi fu espropriata. Dunque in caso di vendita mi devono essere restituite». Come dire: se lo vendete, un quarto del campeggio diventa mio. Piomba una nuova grana sulla già intricata vicenda della vendita del campeggio di Porto Corallo: a innescarla, con una causa promossa davanti al Tribunale civile di Cagliari, l’imprenditore di Villaputzu Luciano Tito Massessi.

Una storia di famiglia

Avrebbe voluto costruirci lui un villaggio turistico, su quei terreni, e, prima di lui, il padre Mario. Che in realtà ne avviò davvero uno, con i primi bungalow di canne e stuoie: fu proprio Mario Massessi il pioniere di Porto Corallo nei primi anni ‘70. I terreni erano i suoi, a pochi metri dal mare. E invece quell’ettaro e poco più gli venne espropriato per “pubblica utilità”: servivano per realizzare il campeggio comunale, quello di Porto Corallo. Con una clausola: i terreni dovevano restare a disposizione della comunità.

40 lire a metro quadro

Mario morì giovane, nel 1972, a causa di un incidente in auto vicino a San Giovanni, a tre chilometri da Muravera. L’esproprio venne notificato qualche anno dopo ai figli, e in particolare a Luciano Tito. Gli vennero riconosciuti appena 40 lire al metro quadro «e questa cosa non mi è mai andata giù – confida – ma forse al tempo ero troppo giovane per combattere». Nel 2022 però, vista l’intenzione del Comune di Villaputzu di vendere il campeggio, Massessi ha deciso di mettere in campo gli avvocati. Il suo ragionamento: se vendete (o se anche solo c’è l’intenzione di farlo) quei terreni devono ritornare in mio possesso. «Visto che il Comune lo ha messo in vendita – sottolinea Massessi – significa che non gli serve più. E allora la mia richiesta è semplice, e cioè ci venga restituito proprio come prevede la legge». Massessi chiarisce che non ha nulla di personale contro l’attuale amministrazione comunale «però con il danno economico e morale che la mia famiglia ha subito e sta continuando a subire questo è un atto dovuto».

Avvocati in campo

L’amministrazione comunale di Villaputzu lo scorso mese “per tutelare gli interessi dell’ente” ha dovuto nominare un avvocato, il professor Costantino Murgia. Nella delibera di Giunta viene riportato che “il signor Massessi Tito Luciano ha convenuto in giudizio il Comune chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione degli immobili di sua proprietà” e dunque “di condannare il Comune al risarcimento del danno da fatto illecito”. In caso di sentenza favorevole all’imprenditore il campeggio di Porto Corallo – quantomeno una parte – rischia di passare di mano senza neanche essere venduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA