«Restituiteci i trofei di nostro padre»  

I cimeli di una carriera sportiva ricca di successi di caratura internazionale, i riconoscimenti ottenuti, ma anche le foto e i ricordi di una vita, quella dell’indimenticato campione monserratino di boxe Fortunato Manca, sono spariti.

Non sono più nelle disponibilità della famiglia, che da anni si batte per portarne avanti il ricordo, ma dispersi nella nube di un contenzioso legale iniziato cinque anni fa. A raccontare la storia è una delle figlie di Fortunato, Carla Manca, che sui social, anche a nome della sorella Liliana, ha lanciato un appello: «Mi hanno rubato mio padre e nessuno mi ascolta, aiutatemi ad avere giustizia».

La vicenda

Inizia tutto nel 2020, alla morte della madre, ex moglie del pugile scomparso nel 2008, un giorno prima del 74esimo compleanno. «Io e mia sorella siamo state completamente escluse dall’eredità, andata interamente a beneficio della badante di mia madre», spiega Carla Manca. Il testamento è stato impugnato e sarà un giudice a stabilire le ragioni dell'una o dell’altra parte.

C'è però un problema, perché anche «gli oggetti non rientranti nell'asse ereditario di mia madre, quindi i nostri beni (anche di valore), le nostre foto e soprattutto i titoli sportivi di mio padre (non rientranti perché i miei genitori erano divorziati), sono rimasti nelle mani della badante», continua la figlia di Fortunato Manca. «Ho visto scomparire tutto ciò che lo rappresentava: tutti i suoi titoli sportivi, riconoscimenti, foto e ricordi di famiglia che erano custoditi da mia madre Anna».

I titoli

C'era il titolo di campione italiano ed europeo di pugilato, vinto tra il 1964 e il 1965 nella categoria dei pesi welter. Il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica Italiana conferito dal presidente Sandro Pertini. E poi l’Oscar del Pugile, le numerose medaglie, oltre ai ricordi del proprio padre che qualunque figlio vorrebbe conservare. «A un recente - e unico - accesso in casa di mia madre, tutto ciò che mi doveva essere restituito non è stato reperito, i titoli di mio padre sono spariti», conclude amaramente Manca. Qualche anno fa, quando si parlava di intitolare la palestra di via Tonara al campione monserratino – idea che però non ha ancora visto la luce – la famiglia annunciò di voler mettere a disposizione della comunità alcuni dei cimeli più importanti, da esporre in un’ala museo della palestra per essere ammirati da tutti. Ad oggi, però, quelle testimonianze della carriera pugilistica del “Toro di Monserrato”, così era conosciuto nell’ambiente, restano materia di contesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA