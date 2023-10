«Restituite Sa Sortija alla città» 

«Sento morire il cuore al pensiero di non avere certezze sul destino de Sa Sortija, ho dato tutto me stesso per la nascita della sua rievocazione. Non abbandoniamo la storia, la città si riappropri di una delle sue tradizioni più importanti». Così Stefano Priola, fondatore dell’evento “Sa Sortija” (in catalano corsa all’anello) lancia un appello affinché la manifestazione che debuttò nel 2017 e si svolse per tre anni di fila con notevoli riscontri di partecipazione, possa essere riproposta.

La manifestazione

Perché dall’avvento del Covid, della sfilata, della pariglie e dei cavalieri in competizione per infilare l’anello di Villa Ecclesiae, non c’è più traccia. Tutto nacque dal rinvenimento effettuato da Priola in un locale della cattedrale di Santa chiara, di un antico manoscritto gesuita in lingua catalana dove si menzionava una “corsa straordinaria” indetta dalla città Regia per festeggiare il ritrovamento delle reliquie di San’Antioco nel marzo del 1615. «Lo rinvenni grazia al monsignor Fois - spiega Priola - il quale mi disse “con questo documento chi è contro di lei dovrà ricredersi, perché questa è la storia della nostra città». Da allora anni di continue ricerche che sfociarono nella costituzione dell’associazione “Sa Sortija”(dove ad oggi Priola ricopre il ruolo di presidente onorario) e nella nascita della prima edizione della rievocazione nel 2017. Ma dopo tre anni il meccanismo s’inceppa e la manifestazione capace di richiamare i cavalieri da ogni parte della Sardegna finisce nel dimenticatoio.

L’organizzazione

«Da parte dell’amministrazione comunale ci sarebbe tutta la volontà di riprendere una rievocazione tanto importante. - commenta l’assessora alla Cultura Claudia Sanna - Ma questo genere di eventi necessita di un’associazione capace di fungere da collante, anche per poter ricevere il contributo utile all’organizzazione, da parte della Regione. Abbiamo provato nel 2021 a riproporre l’evento in scala minore, ma i tentativi non sono andati a buon fine. Spero si possano riaprire i dialoghi». Una manifestazione che per essere organizzata richiede una cifra molto vicina ai 100 mila euro: «L’esborso più importante riguarda la preparazione del tracciato. - rivela Guido Borgonovo, membro del direttivo de “Sa Sortija” - La sistemazione del manto stradale (che necessita della stesura di un tappeto a sua volta ricoperto dalla sabbia) e la susseguente pulitura, rappresenta il costo più alto». Cinquantamila euro ad ogni edizione erano garantiti dalla Regione: Ma nel 2020 con l’avvento della pandemia non fu possibile richiedere la cifra. - racconta il presidente dell’associazione organizzatrice Franco Rubiu - Da allora in poi la stessa associazione ha perduto diverse importanti figure. Posso però assicurare che si ha l’intenzione di rifondare il direttivo, ripartendo di certo da Priola. Speriamo già da quest’anno di organizzare perlomeno una sfilata e puntare alla richiesta del finanziamento per il prossimo anno, quando si tenterà di riproporre “Sa Sortija” nella sua forma tradizionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA