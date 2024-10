«Restituite l’ex ostello al Comune» 

«Ridateci l’Hotel di Torre, ex Ostello della Gioventù, un danno grave tenerlo ancora chiuso». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, nel corso di un sopralluogo all’interno della struttura, presente il curatore fallimentare e l’avvocato del Comune, ha rivendicato con forza la proprietà pubblica per il turismo della Costa Verde. «Abbiamo aspettato un anno dopo la sentenza del Tribunale. Il giudice è stato chiaro: l’Hotel Torre non va all’asta, rientra direttamente nelle mani del proprietario, il Comune». Il verdetto dello scorso ottobre, apparso di facile soluzione, è rimasto in lista di attesa.

La vendita

Chiusa la stagione balneare, il primo cittadino ha invitato il curatore fallimentare ad un incontro per verificare sul posto la situazione dell’immobile e delle relative pertinenze, abbandonati a se stessi. «Il sopralluogo – dice Salis – ha messo in luce le sofferenze del complesso alberghiero e la necessità condivisa di risolvere la questione il prima possibile». A breve il percorso da seguire che per il primo cittadino «riveste carattere di urgenza. E spiega il perché: «Senza le chiavi in mano, ufficialmente nessun provvedimento sarà possibile. Intanto la chiusura continua a creare un enorme danno al turismo, soprattutto in considerazione della carenza dei posti letto sul litorale. Ho sollecitato il curatore ad accelerare i tempi. Al massimo entro dicembre l’immobile deve rientrare nella disponibilità del Comune». Un limite temporale per procedere «ad un bando per la vendita e di seguito avviare l’iter per non perdere il secondo appuntamento con la stagione estiva 2025, senza contare i danni per la prolungata cessazione dell’attività». L’amministrazione ha già deciso di immettere l’edificio sul mercato, per poco più di un milione di euro. «Il valore esatto – comunica Salis – lo sapremo fra qualche giorno, abbiamo incaricato l’Agenzia delle Entrate per la quotazione dell’immobile».

Il fallimento

Una vicenda complessa quella legata all’Hotel Torre, una disputa che si trascina da anni fra Comune e gestore per lavori non eseguiti, affitti, Imu e Tari non pagati, debiti accumulati per oltre mezzo milione di euro. E poi battaglie in Consiglio comunale per le cose andate male sul versante economico e per il degrado in cui si trova.

«Condivisibile la richiesta del sindaco – dice il capogruppo di minoranza, Michele Schirru – affinché si acceleri per giungere alla soluzione del problema. Aspettiamo chiarezza in Aula sulla decisione della vendita di un bene che fa parte del nostro patrimonio immobiliare, mettere all’asta l’ex ostello significa impoverirlo. In ogni caso, riteniamo che l’operazione di compra-vendita debba essere posta all’attenzione della Regione, in quanto l’opera è stata realizzata con i fondi sull’occupazione giovanile». Anita Tatti aggiunge: «Il timore è che i vandali possano fare danni, come è già accaduto in altri caseggiati chiusi».

