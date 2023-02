Restituita la sabbia rubata 

Tra i souvenir che i turisti nascondono nelle valige al rientro dalle vacanze nel Nord dell’Isola, solitamente sabbia, conchiglie e ciottoli, ci sono persino porzioni di granito del peso di cinque chili.

Il recupero

Ieri mattina parte delle bottiglie di plastica piene delle sabbia rubata alle più belle spiagge della Sardegna, le buste cariche di sassi modellati dal mare e di conchiglie di ogni genere e tipo, sono stati consegnati dall’Agenzia Dogane e Monopoli all’Area marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana che poi provvederà a riposizionare il prezioso materiale nei luoghi di provenienza. Sono ancora tanti, purtroppo, i turisti che vanno via dall'Isola con i reperti proibiti dentro il trolley. Passano i varchi partenze dell'aeroporto carichi di ricordi della villeggiatura nel bagaglio a mano, ma vengono sistematicamente fermati dagli addetti alla security.

«Abbiamo sottoscritto con l’Area marina protetta un protocollo d’intesa – racconta Roberto Chiara, direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli per la Sardegna – finalizzato al riposizionamento del materiale sequestrato nelle sue sedi naturali». Il patto di ferro tra i due enti era stato siglato a dicembre scorso. La riserva marina di Alghero è la prima in Italia ad aver avviato un progetto per restituire ai litorali il maltolto. Nella sede del Parco di Porto Conte sono stati illustrati i dettagli dell’operazione che, nel 2022, ha visto gli operatori dell’Agenzia delle Dogane sequestrare oltre cento chili di materiale, principalmente dagli aeroporti di Alghero e Olbia. «Siamo veramente soddisfatti di portare avanti come protagonisti questa importante iniziativa dai rilevanti e tangibili riscontri dal punto di vista della tutela ambientale e naturalistica del nostro territorio», ha commentato il presidente dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca. La sanzione può arrivare fino a 3mila euro.

Educazione