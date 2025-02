«Restituire più spazi  a chi si muove a piedi togliendoli alle auto»  

Per Italo Meloni, professore di Pianificazione dei trasporti ed esperto di mobilità sostenibile, la parola magica è camminabilità . Ztl e zone pedonali non sono l’unica soluzione per rendere il capoluogo più vivibile. «È necessario restituire più spazi a chi si muove a piedi togliendolo alle auto». Più facile a dirsi che a farsi, i cagliaritani utilizzano l’auto anche per poche decine di metri. «Gli spostamenti di prossimità sino a 2 km nel primo semestre 2024 sono stati mediamente il 33,7% in Italia dati Isfort , 30,7% nel 2023 quindi in crescita».

Per il professore la soluzione è l’urbanistica tattica. «Si tratta di un modo di cambiare le città senza spendere troppi soldi e usando diversamente lo spazio. Soprattutto nelle piazze si possono restringere le aree destinate alle auto a favore dei pedoni con alberi, fioriere, panchine o tavoli da ping pong». Un esempio? «Piazza Garibaldi, prima era invasa dalle macchine ora è riservata a bimbi che giocano e locali dove rilassarsi: i cagliaritani hanno apprezzato. Abbiamo studiato un progetto di viabilità tattica per piazza Yenne, crocevia di più strade». (a.a.)

