«Restiamo fiduciosi ma ci preoccupano i tempi più lunghi» 

Si fidano del Comune e delle scelte che l’amministrazione ha deciso per migliorare il progetto di riqualificazione del mercato di San Benedetto. «Finora la collaborazione è stata proficua e siamo sicuri che continuerà a esserlo», dice Francesco Scaramuccia, box di carne, uno dei rappresentanti degli operatori di San Benedetto. «Il progetto lo abbiamo visto, l’amministrazione ce lo ha illustrato e abbiamo condiviso alcune modifiche. Quindi siamo fiduciosi che alla fine tutto verrà fatto anche nel rispetto dei tempi», aggiunge. La fiducia è un po’ il filo conduttore che lega gli operatori all’amministrazione. Resta un po’ di preoccupazione per i tempi dei lavori. «Posto che il Comune ha accolto le nostre istanze, stona un po’ il fatto che ci abbiano fatto traslocare in fretta ma i lavori non siano ancora cominciati. Detto questo, siamo comunque fiduciosi», spiega Massimo Ruggiu, banco del pesce, altro rappresentante del comitato. Più scettico Maurizio Loi, banco della carne. «Ho sempre pensato che fosse un errore organizzare i lavori di riqualificazione chiudendo il mercato e non per blocchi. Mi auguro di avere torto e che tutto si risolva nei tempi previsti». Altra preoccupazione, i parcheggi: per questo «è importante che parta anche il progetto nell’area ex mobilificio Marino Cao». ( ma. mad. )

