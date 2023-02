Restiamo amici? Ecco cosa succede alla fine di una storia 

Lo studio ha anche provato a capire le motivazioni di questo o quel comportamento. Cosa ci spinge a restare amici dei nostri ex partner? E, al contrario, perché molti non vogliono, riescono e nemmeno tentano di rimanere in buoni rapporti dopo la fine di una relazione d’amore? Secondo oltre la metà degli intervistati (il 52 per cento), l'incentivo principale a mantenere l’amicizia con gli ex sta nel fatto che l’amicizia esisteva già prima che scoppiasse la scintilla dell’amore. Dunque, quando la passione svanisce, cercano di riprendere in mano il bandolo della matassa dell’amicizia che già esisteva, per non gettare alle ortiche un rapporto comunque speciale. Questa motivazione è stata addotta principalmente da coloro che si identificano come non binari (88 per cento) e poi dalle donne (il 54 per cento).

“Lovehoney”, azienda statunitense che commercializza prodotti per l’amore e per il sesso, ha provato a rispondere al dilemma, intervistando 2000 persone dai 18 anni in su. L’obiettivo? Indagare proprio cosa scatta nella testa di innamorati ed amanti quando decidono, di comune accordo o meno, di lasciarsi. E, ancora, tentare di scoprire quanti di loro hanno cercato di rimanere amici con il loro ex e se il rapporto di amicizia è riuscito davvero a instaurarsi oppure se il tentativo è inesorabilmente fallito. Dalle risposte è emerso che “amici mai” non è un destino ineluttabile: il 69 per cento degli intervistati ha infatti rivelato di essere rimasto amico di almeno un ex partner. Una percentuale che sale al 71 per cento nel caso degli uomini, che sono risultati i più propensi a mantenere relazioni amichevoli con le ex mogli o fidanzate. Le persone non binarie, invece, ovvero chi non si riconosce nel binarismo di genere maschio-femmina, si sono dette più propense a tagliare i ponti con il passato. In questo caso, solo il 57 per cento degli intervistati ha affermato di essere riuscito a stringere un'amicizia con un partner precedente. Inoltre, dallo studio si sono anche scoperte differenze di comportamento in base all’età. Gli amanti tra i 45 e i 54 anni sono i più aperti alla possibilità di rimanere amici dei propri ex: il 74 per cento ha infatti ammesso di averci almeno provato. Viceversa, gli intervistati di età compresa tra 18 e 24 anni hanno rivelato di essere maggiormente orientati ad abbracciare la filosofia esistenziale del “quando è finita è finita”: solo il 42 per cento dei più giovani ha dichiarato di aver tenuto in piedi legami.

Chiunque ha sperimentato la fine di una relazione amorosa. Ma, dopo una separazione, non tutti intraprendono la medesima strada. Il bivio è sempre lo stesso: troncare i rapporti definitivamente (il classico “amici mai”, come cantava Antonello Venditti) oppure provare a mantenere con i propri ex rapporti cordiali e un legame stretto, ancorché privo di passione e romanticherie?

L’indagine

Un rapporto speciale

Lo studio ha anche provato a capire le motivazioni di questo o quel comportamento. Cosa ci spinge a restare amici dei nostri ex partner? E, al contrario, perché molti non vogliono, riescono e nemmeno tentano di rimanere in buoni rapporti dopo la fine di una relazione d’amore? Secondo oltre la metà degli intervistati (il 52 per cento), l'incentivo principale a mantenere l’amicizia con gli ex sta nel fatto che l’amicizia esisteva già prima che scoppiasse la scintilla dell’amore. Dunque, quando la passione svanisce, cercano di riprendere in mano il bandolo della matassa dell’amicizia che già esisteva, per non gettare alle ortiche un rapporto comunque speciale. Questa motivazione è stata addotta principalmente da coloro che si identificano come non binari (88 per cento) e poi dalle donne (il 54 per cento).

“Con benefici”

Già, 3 uomini su 10 (ovvero il 29 per cento) hanno invece sottolineato che interrompere drasticamente i contatti con un o una ex non è auspicabile se si è “sessualmente compatibili”, ammettendo di tenere ancora allacciati i legami con la speranza di poter un giorno instaurare relazioni in stile “amici con benefici”. Nell’intenzione di mantenere rapporti di amicizia con i propri ex gioca un ruolo, ovviamente, il fatto di avere figli assieme.

Una famiglia

Questo vale soprattutto per le intervistate di sesso femminile: il 22 per cento delle donne ha indicato nel “bene dei bambini” la ragione principale per cui i rapporti con i propri ex non devono essere troncati. Gli uomini che hanno scelto questa tra le ragioni principali per restare legati alle loro ex sono stati invece solo il 14 per cento.

In equilibrio

Alla fine dei conti, le amicizie con un ex hanno mai successo? A questa domanda la maggior parte delle persone intervistate (l’84 per cento) ha detto di sì. Un’amicizia rigorosamente senza più sesso, sia chiaro. Anche se per la verità esiste chi è riuscito a trovare con i propri ex un equilibrio tra amicizia e attrazione fisica, pur senza più coinvolgimenti sentimentali: si tratta del 17 per cento degli uomini e dell’11 per cento delle donne. Percentuale che scende a zero nel caso delle persone non binarie.

Dallo studio sono anche emerse delle curiosità, circa i motivi per i quali si accetta di “restare amici”. Una su tutte: è opinione comune che spesso, quando si resta amici, è perché uno dei due partner prova ancora qualcosa. Ma gli intervistati hanno invece risposto in maniera diversa: solo il 4 per cento, infatti, ha ammesso di essere ancora amico del proprio ex perché sotto sotto lo ama ancora e dunque spera, prima o poi, di riuscire a riconquistarlo.

