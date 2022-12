Resti di un cadavere a Montevecchio 

A dare l’allarme è stato un cercatore di funghi che ieri mattina, tra il verde e i sassi delle campagne che guardano al mare della Costa verde, ha notato qualcosa di strano. Sotto una roccia c’erano i frammenti di una calotta cranica. Immediata la chiamata alla centrale del 112 che ha inviato la segnalazione alla Procura della Repubblica del tribunale di Cagliari. Da qui l’allerta all’ufficio di Medicina legale che ha inviato sul posto due esperti per recuperare i reperti che ora saranno analizzati nel laboratorio del Policlinico di Monserrato. Per ora sembrano non esserci dubbi sul fatto che si tratti di ossa umane anche se per avere la certezza assoluta a riguardo saranno necessari i test di laboratorio, gli stessi indispensabili per dare un’età esatta alle ossa. In base alla datazione sarà poi possibile avviare le indagini che cercheranno di dare un nome al cadavere.

I resti di un cadavere sono stati ritrovati ieri mattina nelle campagne di Montevecchio, ad Arbus. Il frammento di una mandibola, quello che sembra essere un segmento di un osso lungo, probabilmente una tibia, e un terzo elemento osseo del quale però non è stato ancora possibile individuare l’esatta natura.

Il ritrovamento

A dare l’allarme è stato un cercatore di funghi che ieri mattina, tra il verde e i sassi delle campagne che guardano al mare della Costa verde, ha notato qualcosa di strano. Sotto una roccia c’erano i frammenti di una calotta cranica. Immediata la chiamata alla centrale del 112 che ha inviato la segnalazione alla Procura della Repubblica del tribunale di Cagliari. Da qui l’allerta all’ufficio di Medicina legale che ha inviato sul posto due esperti per recuperare i reperti che ora saranno analizzati nel laboratorio del Policlinico di Monserrato. Per ora sembrano non esserci dubbi sul fatto che si tratti di ossa umane anche se per avere la certezza assoluta a riguardo saranno necessari i test di laboratorio, gli stessi indispensabili per dare un’età esatta alle ossa. In base alla datazione sarà poi possibile avviare le indagini che cercheranno di dare un nome al cadavere.

La cronaca

La telefonata al 112 è delle 11 di ieri mattina: sotto un sasso in località Cumbua, nell’area di Montevecchio, c’era un cumulo di piccole ossa. I carabinieri della stazione di Arbus e quelli della compagnia di Villacidro sono corsi sul posto, hanno sigillato la zona e atteso che da Cagliari arrivassero i due medici dell’istituto di Medicina legale che hanno raccolto i resti, li hanno fotografati e li hanno portati nei laboratori del Policlinico dove saranno eseguiti gli accertamenti necessari. Determinante, dopo aver datato i frammenti, sarà avere un dna con il quale compararli.

Le indagini

Impossibile non pensare alle persone scomparse nella zona. L’ultima risale a tre anni fa. Una domenica di maggio del 2019 si persero le tracce di Pietro Arrius, pensionato 67enne di Arbus, visto per l’ultima volta proprio nell’area di Montevecchio dove era andato per una passeggiata. Le ricerche erano proseguite per giorni senza alcun successo. Pietro Arrius era svanito nel nulla.

Gli investigatori, tuttavia, invitano alla cautela. I resti ritrovati ieri mattina potrebbero risalire a molti anni fa (almeno a giudicare dalle loro condizioni) e, dunque, qualunque ipotesi dovrà essere sostenuta dalle relazioni dei tecnici. Nei prossimi giorni inizieranno gli esami in laboratorio. Fino a quel momento il ritrovamento delle ossa tra le campagne di Montevecchio è destinato a restare un mistero.

