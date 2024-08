Resti di cibo nel cassonetto per gli abiti 

La situazione dei rifiuti abbandonati a Sestu ha toccato un nuovo picco quando, accanto a un cassonetto per la raccolta degli abiti usati in via della Resistenza, è stato abbandonato anche cibo. Sono pomodori, melanzane, frutta e verdura, probabilmente scartati dal titolare di una bancarella, ma che sembrano uno schiaffo a chi pena per arrivare alla fine del mese.

L’immagine, condivisa anche online, ha suscitato decine di commenti di rabbia e riprovazione da parte dei cittadini. Spesso sono proprio i cassonetti della raccolta degli abiti, i più segnalati come vittime di questa brutta abitudine, per esempio quello in via san Simmaco. Molti residenti chiedono l’installazione di telecamere.

In attesa del loro arrivo, restano frequenti i controlli di Polizia locale e Barracelli, che indagano per punire gli incivili con le sanzioni.

