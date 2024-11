Resti archeologici scoperti sulla spiaggia 

La forte pioggia che si è abbattuta nei giorni scorsi nella parte occidentale dell’isola di Sant’Antioco ha portato alla luce alcuni resti risalenti al periodo Romano tardo imperiale. Alcune ossa, pezzi di teschio e diversi cocci. La scoperta nei pressi della spiaggia di Cala Lunga, al confine tra Sant’Antioco e Calasetta. Il consistente quantitativo d’acqua trasportata lungo il rio verso il mare, ha scoperchiato una “enchytrismos” del periodo tardo imperiale. In pratica, la tipologia è quella di tombe realizzate all’interno di vasi. La stessa tipologia di sepoltura utilizzata anche in altre zone dell’isola e citata in diverse pubblicazioni dal professor Piero Bartoloni, uno dei maggiori protagonisti delle campagne di scavo archeologico nel territorio. Già in passato e anche lungo la costa dove si affaccia la splendida spiaggia di Cala Lunga, erano stati fatti dei ritrovamenti di resti umani, sempre riconducibili al trascorso storico e archeologico di Sant’Antioco. ( s. g. )

