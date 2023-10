«Resteranno a lungo nel nostro mare» 

I delfini sono a loro agio nel mare del Golfo degli Angeli perché pulite? Nicola Arrostuto è un biologo marino e ricercatore dell’Agris, l’agenzia della Regione per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica. «No, i tursiopi non sono indicatori di acque pulite. Più semplicemente – aggiunge il biologo marino – si sono addentrati, come è capitato nei giorni scorsi, nel canale di Terramaini a caccia di muggini o altri pesci di loro gradimento». Cosa rientra nella loro dieta? «Sono predatori che prediligono triglie, pagelli e mostele».

Non esiste un censimento preciso, stabilire il numero degli animali è affidato agli occhi esperti dei biologi. «Per riconoscerli si usa un metodo particolare chiamato “fotoidentificazione”», precisa Arrostuto. «Attraverso la pinna dorsale si contano le tacche che sono come le impronte digitali per noi uomini: uniche. Ogni animale ha le sue e attraverso la comparazione si riesce a individuarli con precisione, senza alcuna possibilità di errore».

A meno di sorprese, vedremo i delfini ancora per molto tempo. L’animale in mare ha una speranza di vita fino a 50 anni anche se le femmine partoriscono un solo cucciolo per volta.

