Restauro per le parrocchiali 

Assegnati alle chiese parrocchiali di San Pietro e della Beata Vergine del Carmine i fondi per realizzare alcuni interventi di risanamento e di adeguamento normativo. Si tratta di stanziamenti previsti per legge, che le parrocchie richiedono al Comune corredate da progetti e preventivi, per poter concorrere alla ripartizione della quota spettante.

In Aula

Ieri in Consiglio comunale l’assegnazione all’unanimità delle somme accantonate durante gli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022). Si tratta di 124mila euro da suddividere tra San Pietro e Beata Vergine del Carmine che non consentono di soddisfare interamente le richieste pervenute dalle due parrocchiali. L’amministrazione comunale ha pertanto provveduto a una ripartizione equa, assegnando 62mila euro a ciascuna parrocchia.

Alberto Nioi, presidente del Consiglio comunale, aggiunge: «Sulla destinazione dei fondi agli edifici di culto c’è poco da fare, i fondi vengono costituiti per legge. Abbiamo portato questo punto in discussione in Aula per far sì che finalmente i soldi venissero resi finalmente fruibili».

San Pietro

La parrocchia di San Pietro apostolo, patrono di Assemini, sorge in pieno centro storico e l’attuale edificio risale al XVI secolo. I finanziamenti sono stati richiesti per adeguare il fabbricato parrocchiale alle norme di sicurezza antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il risanamento del campanile e la realizzazione di un campo da calcio con annessi spogliatoi e servizi igienici. «Le manutenzioni». spiega il parroco don Paolo Sanna, «sono da mettere in conto periodicamente. Il campanile necessita di un intervento di restauro conservativo perché presenta segni d’usura e distaccamenti di maioliche, per ora tamponati con una rete di contenimento. Anche il nostro oratorio ha bisogno dell’adeguamento ad alcune normative. Avremmo voluto creare nuovi spazi, ma trovandoci in centro possiamo solo ristrutturare l’esistente».

Carmine

La moderna chiesa parrocchiale del Carmine è stata inaugurata nel 1979. In questo caso è necessaria la manutenzione ordinaria di chiesa, oratorio e casa parrocchiale.

