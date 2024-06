Restauro in corso, per San Pietro festa in trasferta 

È in programma in versione ridotta questo sabato, a Villacidro, la Festa dedicata a San Pietro di Leni. Nella chiesa campestre dedicata al santo sono ancora in corso i lavori di restauro: l’impossibilità di accedervi ha reso necessario trasferire messa e processione nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova. La processione partirà alle 18 dalla piazza della parrocchia e passerà per via Bosa, via Cagliari, via Nazionale, piazza s'Osteria, via Roma, via Palermo e via Sassari per poi tornare alla piazza della chiesa, in cui verrà celebrata la messa.

I lavori nella antica chiesa campestre, che interessano sia gli esterni che gli interni, dovrebbero concludersi entro l’estate e, grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche nella pavimentazione, che verrà ripristinata in pietra trachite di Serrenti, consentiranno una piena fruibilità per tutto l'anno.

