Restauro in corso, due giorni sul nuraghe Orolio  

A Silanus oggi via alle due giornate dedicate al nuraghe di Orolio, uno dei più significativi esempi del patrimonio archeologico della Sardegna , da diversi mesi interessato dallo straordinario intervento di restauro, consolidamento e di valorizzazione.

Lo stato dei lavori sarà presentato alla cittadinanza in incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le Soprintendenze competenti, oggi pomeriggio nell’auditorium comunale.

Interverranno i rappresentanti istituzionali, funzionari delle Soprintendenze e professionisti coinvolti nel cantiere, offrendo una visione completa dell’approccio metodologico adottato, fondato su criteri storici, etici e scientifici.

Le manifestazioni proseguiranno domani mattina, con la visita al cantiere che, per la circostanza, sarà aperto al pubblico in modo da poter osservare da vicino le operazioni in corso e approfondire la conoscenza dell’insediamento archeologico.

L’appuntamento è volto a rappresentare un momento importante di condivisione, ma è anche un’opportunità per riscoprire e rafforzare il legame con un bene identitario, simbolo della storia millenaria del territorio.

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