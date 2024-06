Restauro finito, riapre la chiesa 

Dopo sei lunghi anni di chiusura per lavori di messa in sicurezza e restauro, Fonni si appresta a festeggiare la riapertura della chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista. La cerimonia il 20 giugno con la celebrazione eucaristica delle 18 officiata dal vescovo Antonello Mura. Seguirà un momento conviviale.Per la parrocchiale risalente al tardo Medioevo, la fine di un intenso percorso iniziato nel 2019, dopo la chiusura del 2018 per problemi strutturali.

I lavori

Importanti gli interventi messi in campo dagli operai coordinati dall’architetto Angelo Ziranu: dall’adeguamento liturgico al consolidamento della struttura eliminando i problemi di umidità, fino alla riscoperta di preziosi affreschi e il restauro delle parti lapidee scolpite a bassorilievo. Fra queste un caratteristico timpano in trachite, per cui si punta a un ulteriore restauro e percorsi di visita museali.si conclude grazie all’azione sinergica fra parrocchia, Comune, diocesi e Soprintendenza per i beni culturali di Sassari-Nuoro.

I fondi

«Già nel 2017 - dice la sindaca Daniela Falconi - dopo una serie di incontri con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, si aprirono delle prospettive importanti verso il restauro della parrocchiale, con un primo finanziamento da 119 mila euro che fece da apripista ai lavori». Aggiunge: «Di lì a breve, trovammo un accordo con la diocesi per un investimento totale di 800 mila euro di fondi Cei, a cui se ne sono aggiunti ulteriori 271 mila del Comune. I tempi sono stati lunghi, ma siamo felici di aver recuperato un’opera d’arte, a cui tutti i fonnesi e non solo sono indissolubilmente legati».

Le donazioni

Le donazioni dei parrocchiani hanno consentito di compiere ulteriori interventi, fra cui la realizzazione degli impianti di riscaldamento, audio e luci. «È stata vera e propria unione di intenti - spiega il parroco don Antonello Solinas - il 70 per cento dei fondi sono giunti grazie alla sensibilità della diocesi, intercettando risorse dall’8x 1000. La Regione e il Comune sono stati allo stesso modo attori importanti, consentendo di ritrovare un luogo di culto e forte devozione. Siamo felici».ui social grande tam-tam in vista della festa dal 24 giugno quando come tradizione il sagrato sarà colorato di mille luci. Stavolta con un significato speciale.

