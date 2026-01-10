VaiOnline
Valverde.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Restauro finito, chiesa campestre riaperta al culto  

È stata riaperta al culto la chiesa di Nostra Signora di Valverde. Ieri mattina la messa solenne presieduta dal vescovo Antonello Mura ha accolto i fedeli che hanno potuto ammirare i lavori di risanamento portati avanti negli ultimi tempi.

La chiesetta, custodita nelle campagne ai piedi del monte Ortobene, è stata al centro di interventi di restauro avviati grazie ai fondi del Pnrr. Il 3 giugno 2024 il piccolo tempio, molto caro ai nuoresi e al compianto arcivescovo Ottorino Alberti, è diventato così un cantiere. Gli operai hanno portato avanti l’intervento, curato dai progettisti Manuela Rita Porcu e Leonardo Reggiani, che ha consentito di riqualificare la copertura, sistemare gli intonaci di due delle quattro cumbessias, adeguare l’impianto elettrico e revisionare l’orditura lignea con trattamenti antitarlo.

Si è potuto procedere grazie a un finanziamento di 154 mila euro del Pnrr che ha coperto l’80 per cento dei lavori, la quota rimanente è arrivata dalla Fondazione di Sardegna. Nel 2025 un contributo regionale di 70 mila euro ha consentito un ulteriore intervento nel santuario campestre dove è stato sistemato un impianto di videosorveglianza e di illuminazione.

