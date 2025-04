Restauro fatto male, statua affidata a un professionista 

A Macomer ai primi di aprile, senza avvisare nessuno, un anonimo artigiano, aveva portato via la statua di sant’Antonio di Padova per restaurarla, creando un putiferio, anche con una denuncia per furto. Nei giorni scorsi, a restauro terminato, la statua è stata rimessa al suo posto, ma il lavoro è stato eseguito male. Fatto che ha costretto il comitato a rimuoverla nuovamente e affidarla per il nuovo restauro a un professionista. “La statua è stata portata via per un nuovo restauro”: l’avviso scritto in un foglio di carta, posato nella nicchia, posta ai lati della provinciale per Santu Lussurgiu, ai confini del rione di Scalarba, annuncia che la statuina, sparita circa un mese fa e poi ritrovata, è stata ora portata via per un nuovo restauro. Sull’operazione divampano ancora polemiche. L’iniziativa dell’anonimo artigiano non è andata a buon fine, nonostante lo abbia fatto a fin di bene. Sui social tanti scrivono: “Chiunque sia stato, l'ha fatto sicuramente in buona fede. Ma il restauro è una cosa molto seria che implica conoscenza ed esperienza della materia”. In tanti si propongono di fare loro il restauro, ma il comitato di sant’Antonio ha preferito affidarla a un professionista del posto, autore di tante opere d’arte, anche pubbliche. (f. o.)

